Objavljeno kako je ubijen ajatolah Ali Hamnei

Prometne kamere na ulicama Teherana omogućile su uvid u kretanje ciljeva u stvarnom vremenu.

Hakirane prije nekoliko godina, kamere su Izraelu omogućile detaljno mapiranje grada, praćenje obrazaca kretanja i stvaranje složene slike zbivanja unutar iranske prijestolnice, navodi jedan izraelski dužnosnik.

Te kamere bile su samo dio znatno složenijeg obavještajnog sistema koji je doveo do subotnjeg napada u kojem su ubijeni iranski vrhovni vođa i drugi visoki zvaničnici, prenosi CNN.

Stroj za proizvodnju meta

Sistem, čije je pojedinosti prvi objavio The Financial Times, omogućio je Izraelu da izgradi ono što je jedan izvor nazvao "strojem za proizvodnju meta" pokretanim umjetnom inteligencijom.

Sistem je mogao obrađivati ogromne količine podataka: vizualne obavještajne informacije, podatke prikupljene od doušnika, presretnute komunikacije, signale, satelitske snimke i drugo.

Izlazni podatak bio je precizna lokacija u obliku 14-znamenkaste mrežne koordinate. Sama količina informacija zahtijevala je moćna računala za obradu, sortiranje i analizu kako bi se iz podataka izdvojile prave mete.

Izvor navodi da sistem, razvijan tokom posljednjeg desetljeća, i dalje zahtijeva tim stručnjaka koji potvrđuje preporuke za napad i usavršava proces. Tim čine tehnolozi, analitičari podataka i inženjeri.

Niz uspješnih operacija

Ovaj sistem zaslužan je za dugogodišnju infiltraciju Izraela u iranske krugove moći. Omogućio je likvidaciju desetaka vrhunskih iranskih nuklearnih naučnika i zvaničnika, krađu nuklearnih dokumenata i ubistvo Hamasovog političkog vođe u Teheranu.

Tokom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u junu prošle godine, izraelske obrambene snage koristile su iste sposobnosti u početnom udaru, navodi drugi izvor. Tada je ubijen najviši iranski vojni časnik, zapovjednik Islamske revolucionarne garde i bliski saradnik vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

Prilika za konačni udar

U subotu ujutro, dok su SAD i Izrael izvodili masivni zajednički napad na Iran, sistem je ponovno aktiviran. Glavna meta bio je vrhovni vođa Ali Hamenei, za kojeg su izraelski dužnosnici procijenili da se tokom dana osjeća manje ugroženim.

Izraelski ministar obrane Israel Katz ranije je rekao da u junu nisu imali priliku ciljati Hameneija jer se vjerovatno sklonio u podzemne bunkere i prekinuo komunikaciju.

Sada je postojala prilika da se eliminira ne samo Hamenei, već i najviši iranski sigurnosni i vojni vrh, uključujući zamjene za one koje je Izrael ubio u junu.

Sastanak koji je sve odlučio

Iako su SAD i Iran vodili pregovore o nuklearnom programu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu smatrao je da su pregovori osuđeni na propast.

Trampova administracija davala je promjenjive signale, ali Izrael je jasno dao do znanja da vjeruje da se dogovor neće postići, a posebno ne onakav kakav bi Netanyahu – koji se oštro protivio prethodnom iranskom nuklearnom sporazumu – smatrao prihvatljivim.

Netanjahu se sastao s predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući 11. februara. Privatni razgovor trajao je skoro tri sata, a objavljena je samo jedna fotografija.

CNN je ranije izvijestio da razgovor nije bio o tekućim pregovorima, već o planovima nakon mogućeg propadanja dogovora. Netanjahu je Trampu predstavio nove obavještajne podatke o iranskim vojnim sposobnostima.

Zeleno svjetlo iz Vašingtona

U petak u 15:38 po istočnoameričkom vremenu, Trump je izdao zapovijed koja je pokrenula početne udare. Poruka je glasila: "Operacija Epski bijes je odobrena. Nema odustajanja. Sretno", rekao je general Den Kejn, najviši američki časnik.

- Bio je to dnevni napad koji su Izraelske obrambene snage izvele kada se ukazala prilika, a omogućila ga je američka obavještajna zajednica - rekao je Kejn.

Iako nije iznio dodatne detalje, vjerovatno se odnosilo na izraelski udar koji je usmrtio Hamneija i brojne iranske vođe, a koji se oslanjao na američke podatke za precizno lociranje vrhovnog vođe unutar kompleksa.

Već nekoliko sati nakon napada, Izrael je bio optimističan u pogledu ishoda, iako potvrda da je Hamnei mrtav nije bila sigurna. Ta potvrda stigla je rano u nedjelju kada je iranska državna televizija objavila:

- Vrhovni vođa Irana postigao je mučeništvo.