Nestalo struje u cijelom Iraku

Iračko ministarstvo elektroenergetike objavilo je da je cijela zemlja pogođena potpunim nestankom električne energije, ne navodeći uzrok.

- Elektroenergetska mreža potpuno je prestala raditi u svim iračkim pokrajinama - priopćilo je ministarstvo, prenosi Iračka novinska agencija (INA).

Dodaje se da se pokušava utvrditi uzrok nestanka struje te da je već započela obnova elektrana i prijenosnih vodova.

Dijelovi zemlje posljednjih su dana bili izloženi napadima otkako je izbio rat između Izraela, SAD-a i Irana. Irak je počeo smanjivati proizvodnju nafte jer su skladišni spremnici puni te je spreman smanjiti proizvodnju za oko tri miliona barela dnevno ako se kriza u Hormuškom tjesnacu nastavi.