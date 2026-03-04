Iračko ministarstvo elektroenergetike objavilo je da je cijela zemlja pogođena potpunim nestankom električne energije, ne navodeći uzrok.
POKUŠAVAJU UTVRDITI UZROK
Dodaje se da se pokušava utvrditi uzrok nestanka struje te da je već započela obnova elektrana i prijenosnih vodova
Nestalo struje u cijelom Iraku. Platforma X
Iračko ministarstvo elektroenergetike objavilo je da je cijela zemlja pogođena potpunim nestankom električne energije, ne navodeći uzrok.
- Elektroenergetska mreža potpuno je prestala raditi u svim iračkim pokrajinama - priopćilo je ministarstvo, prenosi Iračka novinska agencija (INA).
Dodaje se da se pokušava utvrditi uzrok nestanka struje te da je već započela obnova elektrana i prijenosnih vodova.
Dijelovi zemlje posljednjih su dana bili izloženi napadima otkako je izbio rat između Izraela, SAD-a i Irana. Irak je počeo smanjivati proizvodnju nafte jer su skladišni spremnici puni te je spreman smanjiti proizvodnju za oko tri miliona barela dnevno ako se kriza u Hormuškom tjesnacu nastavi.
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