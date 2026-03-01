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DRAMA

Američka baza u Iraku u plamenu, demonstranti pokušavaju provaliti u ambasadu SAD u Bagdadu

S druge strane, američke rakete pogodile su bolnicu Gandi u Teheranu

Eksplozija. Screenshot

S. S.

1.3.2026

Iranski projektili nanijeli su snažan udarac američkim bazama u Iraku.

Kako javlja Telegram kanal Bunker, u plamenu je američka baza u Erbilu.

Pojavio se i snimak demonstranata koji žele da upadnu u američku ambasadu u Bagdadu, u Iraku.

U međuvremenu stigao je snimak napad dronovima u Erbilu, iračkom Kurdistanu.

S druge strane, američke rakete pogodile su bolnicu Gandi u Teheranu. SAD su sravnile sa zemljom i jedan stambeni objekat u Teheranu.

# IRAN
# SAD
# IRAK
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