Američka baza u Iraku u plamenu, demonstranti pokušavaju provaliti u ambasadu SAD u Bagdadu

Iranski projektili nanijeli su snažan udarac američkim bazama u Iraku.
Kako javlja Telegram kanal Bunker, u plamenu je američka baza u Erbilu.
Pojavio se i snimak demonstranata koji žele da upadnu u američku ambasadu u Bagdadu, u Iraku.
DRAMA
S druge strane, američke rakete pogodile su bolnicu Gandi u Teheranu
Eksplozija. Screenshot
Iranski projektili nanijeli su snažan udarac američkim bazama u Iraku.
Kako javlja Telegram kanal Bunker, u plamenu je američka baza u Erbilu.
Pojavio se i snimak demonstranata koji žele da upadnu u američku ambasadu u Bagdadu, u Iraku.
U međuvremenu stigao je snimak napad dronovima u Erbilu, iračkom Kurdistanu.
S druge strane, američke rakete pogodile su bolnicu Gandi u Teheranu. SAD su sravnile sa zemljom i jedan stambeni objekat u Teheranu.
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