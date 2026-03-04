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PORTPAROLKA BIJELE KUĆE

Levit: Tramp je naredio napad na Iran jer je imao "dobar osjećaj"

Rekla je da se predsjednik suočio s izborom hoće li američka vojska prva ukloniti prijetnju ili čekati da Iran napadne

Portparolka Bijele kuće. AP

M. Až.

4.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp pokrenuo je napade na Iran jer je imao "dobar osjećaj" da iranski režim planira napasti Sjedinjene Američke Države, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit.

Rekla je da se predsjednik suočio s izborom hoće li američka vojska prva ukloniti prijetnju ili čekati da Iran napadne.

- Predsjednik je bio suočen s izborom: hoće li Sjedinjene Američke Države iskoristiti svoju vojsku i sposobnosti da prve uklone prijetnju koja već 47 godina prijeti našoj zemlji i našem narodu ili će, kao vrhovni zapovjednik, sjediti i gledati kako odmetnuti iranski režim napada naše ljude u regiji - rekla je.

Levit je dodala da bi nečinjenje iz Trampove perspektive bilo "neprihvatljivo", što je, kako je navela, potaknulo odluku o pokretanju rata.

Tačno vrijeme napada određeno je nakon obavještajnih procjena o tome gdje se nalaze iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i drugi čelnici režima.

- To je očito imalo utjecaj na vremenski okvir operacije, ali ne i na samu predsjednikovu odluku u cijelosti - rekla je.

# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# KAROLINE LEAVITT
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