Dubaijem odjekuju eksplozije: Iranski dron udario u neboder

Iranski dron udario je u neboder u Dubaiju.

Snimci koji kruže prikazuju trenutak kada iranski dron udari u toranj u Dubaiju, podižući oblak dima i kišu iskri, izvještavaju mediji.

Američko-izraelski udari večeras su zabilježeni u Teheranu. Iranska raketa pogodila je luku u Abu Dabiju.

Francuski avion koji je bio na putu ka UAE radi povratka francuskih državljana morao je da se okrene nazad zbog raketnog napada na UAE.

Vazduhoplovna baza Ali el Salem u Kuvajtu je u plamenu.

- Iranci ne odustaju od iskazivanja lojalnosti prema svojoj državi. Na različite načine pokazuju svoju odanost Islamskoj Republici Iran. Od oružanih snaga Irana traže da nastave put uništavanja cionističko-američkih uporišta u regionu - navodi Sahar Balkan na Telegramu.

Večeras također Iranci ne dozvoljavaju mosadovim agentima da započnu sprovođenje svojih prljavih planova.

Narod uzvikuje: „Smrt Izraelu“, navodi Sahar Balkan na Telegramu.

Narod Bojnourdi je i večeras stvorio ep.