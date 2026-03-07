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OŠTEĆENA FASADA

Video / Ostaci iranskih projektila pogodili neboder u Dubai Marini

U saopštenju na društvenim mrežama, kancelarija za medije grada Dubaija navela je da u raketnom napadu niko nije povrijeđen

Ostaci iranskih projektila pogodili neboder. Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Zgrade oko marine u Dubaiju evakuisane su danas nakon što su ostaci presretnutih iranskih projektila oštetili fasadu jednog nebodera u tom dijelu grada.

U saopštenju na društvenim mrežama, kancelarija za medije grada Dubaija navela je da u raketnom napadu niko nije povrijeđen, prenosi CNN.

Dubai Marina se nalazi u blizini brojnih turističkih atrakcija i gradskih institucija, uključujući Američki univerzitet u Dubaiju i tržni centar Dubai Marina Mall.

Dok je zvuk sirena za uzbunjivanje odjekivao gradom, stanovnici Dubaija i Abu Dabija primali su upozorenja o dolazećim projektilima na svojim mobilnim telefonima.

Napadi su se dogodili nedugo nakon što je predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed bin Zajed Al Nahjan, u rijetkom javnom nastupu opisao Iran kao "neprijatelja".

- UAE su lijepi, UAE su model koji bi trebalo slijediti, ali kažem vam, nemojte se time zavaravati. Ruka UAE je duga i jaka, naše meso je gorko i mi nismo lak plijen - upozorio je Mohamed bin Zajed Al Nahjan tokom posjete bolnici u kojoj se liječe civili ranjeni u iranskim napadima.

# UAE
# DUBAI
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