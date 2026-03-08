UAE objavili snimke obaranja iranskih dronova

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je snimak na kojem se vidi kako njihove vazdušne snage obaraju iranske dronove koji su ušli u vazdušni prostor Emirata.

- Ne postoji kompromis kada je u pitanju sigurnost i suverenitet naše zemlje. Oružane snage UAE spremne su da odvrate svaku prijetnju - saopćili su.