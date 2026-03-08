UAE objavili snimke obaranja iranskih dronova

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je snimak na kojem se vidi kako njihove vazdušne snage obaraju iranske dronove koji su ušli u vazdušni prostor Emirata.
- Ne postoji kompromis kada je u pitanju sigurnost i suverenitet naše zemlje. Oružane snage UAE spremne su da odvrate svaku prijetnju - saopćili su.
Ujedinjeni Arapski Emirati su u nedjelju saopćili da su četiri osobe poginule, a 112 povrijeđeno u iranskim napadima na njihov teritorij od prošle sedmice, prenosi Anadolu.
U saopćenju Ministarstva odbrane navedeno je da je u nedjelju iz Irana otkriveno 17 balističkih raketa i 117 dronova, pri čemu je protivzračna odbrana presrela i uništila 16 raketa i 113 dronova, dok je jedna raketa pala u more, a četiri drona pogodila teritorij Emirata.