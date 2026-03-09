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GRAD LIJEŽA

Belgija: Eksplozija u sinagogi

Razbijeni su prozori na prednjoj strani zgrade sinagoge, kao i prozori na zgradama prekoputa ulice

Policija na licu mjesta. Facebook

Dž. R.

9.3.2026

U belgijskom gradu Liježa, rano jutros došlo je do eksplozije u sinagogi, saopćila je lokalna policija.

Nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta, prenosi belgijski VRT.

Kako se navodi, razbijeni su prozori na prednjoj strani zgrade sinagoge, kao i prozori na zgradama prekoputa ulice.

Policija kaže da će ulica ostati zatvorena dok traje istraga.

Uspostavljena je i bezbjednosna zona u neposrednoj blizini sinagoge.

Istragu sprovodi odjeljenje za borbu protiv terorizma federalne sudske policije u Liježu.

Gradonačelnik Liježa je osudio, kako kaže, "nasilni čin antisemitizma" i rekao da je "neprihvatljivo da se sukobi uvoze spolja".

# EKSPLOZIJA
# SINAGOGA
# BELGIJA
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