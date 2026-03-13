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IDF napao sjedišta Hezbolaha širom Libana

Od početka najnovije eskalacije ubijeno je više od 600 ljudi, a raseljeno gotovo 816.700

Napadi širom Libana. NYT

Dž. R.

13.3.2026

Izraelska vojska izvršila je niz napada na infrastrkturu Hezbolaha širom Libana.

- Prije nekog vremena, Izraelske odbrambene snage (IDF) dovršile su nekoliko valova napada usmjerenih na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu i južnom Libanu. IDF je napao nekoliko komandantskih središta Hezbolaha, iz kojih su teroristi Hezbolaha djelovali kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Države Izrael i njezinih civila - izjavila je vojska na Telegramu.

Vojska je nadalje optužila Hezbolah da "sistemski ugrađuje svoju infrastrukturu u civilno stanovništvo širom Libana. 

- Ovo je još jedan primjer ciničnog iskorištavanja libanskih civila od strane organizacije za svoje terorističke aktivnosti - izjavila je vojska.

Ranije je Izrael izjavio da provodi novi val napada na Bejrut i njegova južna predgrađa.

Najnovija eskalacija između Izraela i libanske militantne skupine Hezbolah povezana je sa širim regionalnim ratom u koji je uključen Iran i ponovno je gurnula Liban u krizu.

Izraelski zračni napadi pogodili su cijelu zemlju, ubivši stotine ljudi i prisiljavajući veliki broj ljudi na bijeg.

Prema libanskim državnim podacima, od početka najnovije eskalacije ubijeno je više od 600 ljudi, a raseljeno gotovo 816.700.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
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