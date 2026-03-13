IDF napao sjedišta Hezbolaha širom Libana

- Prije nekog vremena, Izraelske odbrambene snage (IDF) dovršile su nekoliko valova napada usmjerenih na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu i južnom Libanu. IDF je napao nekoliko komandantskih središta Hezbolaha, iz kojih su teroristi Hezbolaha djelovali kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Države Izrael i njezinih civila - izjavila je vojska na Telegramu.

Izraelska vojska izvršila je niz napada na infrastrkturu Hezbolaha širom Libana.

Vojska je nadalje optužila Hezbolah da "sistemski ugrađuje svoju infrastrukturu u civilno stanovništvo širom Libana.

- Ovo je još jedan primjer ciničnog iskorištavanja libanskih civila od strane organizacije za svoje terorističke aktivnosti - izjavila je vojska.

Ranije je Izrael izjavio da provodi novi val napada na Bejrut i njegova južna predgrađa.

Najnovija eskalacija između Izraela i libanske militantne skupine Hezbolah povezana je sa širim regionalnim ratom u koji je uključen Iran i ponovno je gurnula Liban u krizu.