Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BAGDAD

Glasne eksplozije odjeknule širom iračke prijestonice

Iračke vlasti zasad se nisu oglasile povodom eksplozija

Glasne eksplozije odjeknule širom iračke prijestonice - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Anadolija

16.3.2026

Niz snažnih eksplozija čuo se u iračkoj prijestonici Bagdadu večeras.

Detonacije su se čule u nekoliko dijelova grada, uključujući i blizinu strogo utvrđene Zelene zone, gdje se nalazi Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, prema riječima dopisnika Anadolije.

Iračke vlasti zasad se nisu oglasile povodom eksplozija.

Regionalna eskalacija traje od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada poginulo oko 1.200 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zaljevske zemlje, za koje tvrdi da su usmjereni na "američku vojnu imovinu".

# TEHERAN
# BAGDAD
# ALI KHAMENEI
# EKSPLOZIJE
# IRAK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.