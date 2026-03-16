Glasne eksplozije odjeknule širom iračke prijestonice

Niz snažnih eksplozija čuo se u iračkoj prijestonici Bagdadu večeras.

Detonacije su se čule u nekoliko dijelova grada, uključujući i blizinu strogo utvrđene Zelene zone, gdje se nalazi Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, prema riječima dopisnika Anadolije.

Iračke vlasti zasad se nisu oglasile povodom eksplozija.

Regionalna eskalacija traje od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada poginulo oko 1.200 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija.