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STRATEGIJA UDARA

Video / Iračka grupa bliska Iranu objavila snimak napada na američku vojnu bazu

Napad nije imao veći učinak i da je šteta bila minimalna, saopćeno je iz ministarstva odbrane SAD

Američka baza - Victory Base. Platforma X

B. S.

15.3.2026

Iračka militantna organizacija Kataib Hezbolah (Hezbollah), koja ima podršku Irana, objavila je videosnimak napada na američku bazu Victory Base, smještenu u blizini Međunarodnog aerodrom Bagdad.

Pretpostavlja se da je ovo prvi put da je ova grupa u napadu koristila FPV (First-Person View) napadački dron, koji se koristi kako bi se izbjegli američki sistemi protivzračne odbrane.

Riječ je o malim i vrlo brzim letjelicama koje mogu naglo mijenjati pravac kretanja, što ih čini pogodnim za precizne udare na određene ciljeve.

U ovom slučaju korišteni su upravo zato što ih konvencionalni radarski sistemi teško detektuju.

Tome doprinosi i materijal od kojeg su izrađeni, najčešće karbon i plastika, kao i mogućnost da lete na veoma maloj visini.

Radari su, naime, uglavnom prilagođeni za otkrivanje većih projektila i raketa.

Iz Kataib Hezbolaha tvrde da je napad bio uspješan te da je pričinjena materijalna šteta, ali nisu iznijeli informacije o eventualnim ranjenima ili poginulima.

S druge strane, iz Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država saopćeno je da napad nije imao veći učinak i da je šteta bila minimalna.

# BAGDAD
# HEZBOLAH
# IRAN
# IRAK
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