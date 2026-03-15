Video / Iračka grupa bliska Iranu objavila snimak napada na američku vojnu bazu

Riječ je o malim i vrlo brzim letjelicama koje mogu naglo mijenjati pravac kretanja, što ih čini pogodnim za precizne udare na određene ciljeve.

Pretpostavlja se da je ovo prvi put da je ova grupa u napadu koristila FPV (First-Person View) napadački dron, koji se koristi kako bi se izbjegli američki sistemi protivzračne odbrane.

Iračka militantna organizacija Kataib Hezbolah (Hezbollah), koja ima podršku Irana, objavila je videosnimak napada na američku bazu Victory Base, smještenu u blizini Međunarodnog aerodrom Bagdad.

U ovom slučaju korišteni su upravo zato što ih konvencionalni radarski sistemi teško detektuju.

Tome doprinosi i materijal od kojeg su izrađeni, najčešće karbon i plastika, kao i mogućnost da lete na veoma maloj visini.

Radari su, naime, uglavnom prilagođeni za otkrivanje većih projektila i raketa.

Iz Kataib Hezbolaha tvrde da je napad bio uspješan te da je pričinjena materijalna šteta, ali nisu iznijeli informacije o eventualnim ranjenima ili poginulima.

S druge strane, iz Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država saopćeno je da napad nije imao veći učinak i da je šteta bila minimalna.