Cijene nafte u padu: Iran povukao neočekivan potez

Cijene nafte danas su na međunarodnim tržištima pale ispod granice od 102 dolara po barelu, dok analitičari procjenjuju da Iran i dalje propušta dio pošiljki kroz, kako navode, "porozni" Hormuški moreuz, čime osigurava opskrbu velikih kupaca u Aziji.

Na londonskom tržištu barel je u poslijepodnevnim satima bio jeftiniji za 1,31 dolar u odnosu na zatvaranje trgovanja krajem prošle sedmice i iznosio je 101,83 dolara. Na američkom tržištu cijena barela pala je za 3,46 dolara i iznosila je 95,25 dolara.

Početak sedmice na tržištima obilježile su procjene da nafta s Bliskog istoka ipak stiže do kupaca u Aziji. Nakon američko-izraelskog napada Iran je preuzeo kontrolu nad Hormuškim moreuzem, zabranivši prolazak brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Izraelom, evropskim zemljama i njihovim saveznicima.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bageji (Esmaeil Baghaei) prošlog je četvrtka izjavio da moreuz nije u potpunosti blokiran, ali da se brodovi moraju koordinirati s iranskom mornaricom prilikom prolaska kako bi se osigurala sigurnost plovidbe.

Šef iranske diplomatije Abas Aragči (Abbas Araghchi) danas je naglasio da je moreuz "zatvoren samo za neprijatelje koji kukavički napadaju Iran". Analitičari su početkom sedmice ocijenili da Iranu nije u interesu izazivanje snažnog cjenovnog šoka na svjetskom tržištu nafte.

Prema ocjeni analitičara BCA Researcha, "porozni" Hormuški tjesnac Teheranu omogućava da pokaže odlučnost, ali istovremeno i da prilagodi nivo poremećaja kako ne bi narušio odnose s partnerima. Na tržištu se primjećuje da nafta iz regije i dalje stiže do kupaca u Pakistanu, Indiji i Kini.

Potpuno zatvaranje moreuza moglo bi, upozoravaju analitičari, biti povod za multinacionalnu vojnu operaciju njegovog ponovnog otvaranja.

U međuvremenu je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao saveznike da podrže operaciju osiguravanja slobodnog tranzita kroz moreuz, ali je većina država negativno reagovala na taj prijedlog. Tokom vikenda Sjedinjene Američke Države napale su iranski otok Harg u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, koji predstavlja glavni iranski terminal za izvoz nafte, ali je pritom zaobiđena sama naftna infrastruktura.

Japan je u međuvremenu objavio da će na tržište pustiti 80 miliona barela nafte iz svojih rezervi, što bi trebalo pokriti potrošnju u periodu od oko 45 dana.

Države članice Međunarodne agencije za energiju (International Energy Agency – IEA) prošle su sedmice jednoglasno podržale prijedlog o plasiranju 400 miliona barela nafte iz strateških rezervi kako bi se stabilizirala opskrba i ublažile nagle promjene cijena.

Prema podacima IEA-e objavljenim jučer, regija Azije i Oceanije trebala bi odmah na tržište plasirati gotovo 109 miliona barela nafte i naftnih derivata. Iz agencije su naveli da puštanje nafte iz rezervi donosi "značajan i dobrodošao predah", ali su naglasili da će ključnu ulogu u stabilizaciji tržišta ipak imati nesmetan tranzit kroz Hormuški moreuz.