Viktor Orban se emotivnim videom oprostio od Čaka Norisa

- Ja sam ulični borac. Ne dolazim iz elite, već iz malog sela 40 kilometara odavde - rekao je Orban Norisu.

Na snimku koji je Orban objavio vidi se kako se voze automobilom te razgovaraju o porodicama.

Viktor Orban emotivnim videom oprostio se od Čaka Norisa.

Nakon kraće vožnje, Orban je Norisa odvezao na trening specijalne mađarske antiterorističke jedinice, a Čak Noris pažljivo je promatrao sve aktivnosti koje jedinica izvodi tokom treninga.

- Vidio sam obuke širom svijeta, ali ovo je najbolja demonstracija koju sam ikad vidio - poručio je tada Čak Noris.

Uz video, mađarski premijer je ostavio i kratku poruku:

- Zbogom, prijatelju! - rekao je Orban.

Podsjetimo, poznati majstor borilačkih vještina i glumac Čak Noris, koji je stekao slavu u filmovima poput "Delta Force" i "Missing in Action", preminuo je na Havajima u 86. godini.