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MAĐARSKI PREMIJER

Viktor Orban se emotivnim videom oprostio od Čaka Norisa

Na snimku koji je Orban objavio vidi se kako se voze automobilom te razgovaraju o porodicama

Noris i Orban. Platforma X

M. Až.

20.3.2026

Viktor Orban emotivnim videom oprostio se od Čaka Norisa.

Na snimku koji je Orban objavio vidi se kako se voze automobilom te razgovaraju o porodicama.

- Ja sam ulični borac. Ne dolazim iz elite, već iz malog sela 40 kilometara odavde - rekao je Orban Norisu.

Nakon kraće vožnje, Orban je Norisa odvezao na trening specijalne mađarske antiterorističke jedinice, a Čak Noris pažljivo je promatrao sve aktivnosti koje jedinica izvodi tokom treninga.

- Vidio sam obuke širom svijeta, ali ovo je najbolja demonstracija koju sam ikad vidio - poručio je tada Čak Noris.

Uz video, mađarski premijer je ostavio i kratku poruku:

- Zbogom, prijatelju! - rekao je Orban.

Podsjetimo, poznati majstor borilačkih vještina i glumac Čak Noris, koji je stekao slavu u filmovima poput "Delta Force" i "Missing in Action", preminuo je na Havajima u 86. godini.

# VIKTOR ORBAN
# CHUCK NORRIS
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