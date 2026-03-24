Poznato koga Vašington vidi kao mogućeg partnera u Iranu

Administracija Sjedinjenih Američkih Država, na čelu s Donaldom Trampom (Trump), navodno u tajnosti razmatra Mohammada Bagera Galibafa (Baghera Ghalibafa), predsjednika iranskog parlamenta, kao mogućeg partnera, pa čak i budućeg vođu Irana. Istovremeno, Tramp daje naznake da bi mogao odustati od vojnog pritiska i okrenuti se pregovorima, prenosi Politico.

Ghalibaf (64), čovjek koji je ranije prijetio SAD-u i njihovim saveznicima odmazdom, sada se u Bijeloj kući posmatra kao "prihvatljiv partner". Prema navodima dva zvaničnika administracije, on bi mogao voditi Iran i pregovarati s Trumpom u narednoj, mirnijoj fazi sukoba.

Ipak, Vašington se još uvijek ne želi obavezati samo jednoj osobi. Trenutno "testiraju" više kandidata u potrazi za nekim ko je spreman na dogovor.

- On je vrlo izgledna opcija. Jedan je od najviše pozicioniranih, ali moramo ih testirati, ne smijemo žuriti - rekao je jedan od zvaničnika, uz napomenu da konačna odluka još nije donesena.

Nakon što su SAD i Izrael desetkovali rukovodstvo u Teheranu, američka administracija traži izlaz iz "iranske močvare" koja potresa svjetska tržišta i podiže cijene nafte. Trump je ranije najavio petodnevnu pauzu od vojnih udara na iranska energetska postrojenja kako bi se otvorio prostor za diplomatiju.

Glavni Trampov interes u ovoj regiji je ekonomski, tačnije nafta. Prema izvorima Politica, Tramp želi izbjeći uništenje naftnog terminala na ostrvu Hark. Njegov cilj je postići dogovor s novim liderom Irana po uzoru na Venecuelu, gdje je potpredsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) preuzela vlast nakon hapšenja Nicolasa Madura i pristala na saradnju sa SAD.

- Sve se svodi na instaliranje nekoga poput Delcy Rodríguez, nekoga kome ćemo reći: 'Zadržat ćemo te tu, nećemo te eliminirati, ali ćeš sarađivati i dati nam dobar dogovor za naftu' - objašnjava jedan američki zvaničnik.

Međutim, saveznici Bijele kuće smatraju ideju da Tramp može birati lidera Irana "naivnom". Izvori bliski predsjedniku navode da Iran nije zemlja koja će se jednostavno predati i dati svoju naftu. Jedan zvaničnik iz Zaljeva sugeriše da Tramp možda preuveličava napredak u pregovorima kako bi kupio vrijeme, smirio tržišta i izbjegao provođenje sopstvenog ultimatuma o bombardovanju ukoliko se Hormuški moreuz ne otvori.

Analitičari također sumnjaju da bi Ghalibaf bio popustljiv. Bivši gradonačelnik Teherana važi za pragmatičnog insajdera, ali je duboko odan iranskom poretku i malo je vjerovatno da će Vašingtonu ponuditi značajne ustupke.

Zanimljivo je da Trampova administracija potpuno isključuje mogućnost podrške prognanom opozicionaru Rezi Pahlaviju. Vašington smatra da on ne bi imao legitimitet unutar Irana.

- Pahlavi? Bože, ne. Odrastao je vani. To je zadnja stvar koju želite instalirati tamo. To bi značilo haos - kazao je zvaničnik za Politico, potvrdivši da on "nije na stolu". Fokus je isključivo na ljudima koji već imaju moć unutar trenutnog sistema.

Iako Ghalibaf javno demantuje bilo kakve pregovore sa SAD-om, američki zvaničnici te izjave tumače kao unutrašnje političko pozicioniranje.

- Trenutno smo u fazi testiranja. Gledamo ko može i želi da ispliva. Brzo ćemo ih testirati, a ako se pokažu kao radikali, eliminisat ćemo ih - zaključio je izvor iz Vašingtona.

Drugi visoki zvaničnik Bijele kuće dodao je da Tramp želi prekid vatre i napredak u Hormuškom moreuzu jer "kao i svi radije bira mir nego rat."