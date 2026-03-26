Šala američkog predsjednika: "Sutra u 3 sata ulazim u Iran"

Američki predsjednik Donald Tramp danas je održao sastanak kabineta, a tokom sastanka iznio je sarkastičnu šalu u vezi Irana, zemlje s kojom je već skoro četiri sedmice u ratu.

- Gospodine predsjedniče, hoćete li ući po uranijum? Kako ćete osigurati Iran? - upitao je jedan novinar Trampa.