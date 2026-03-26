Video / U iranskom gradu srušena velika stambena zgrada

U gradu Bandar Abas na jugu Irana, višekatnica je srušena nakon što je, prema izvještajima, izveden zračni napad američkih ili izraelskih snaga, potvrđuju snimke s mjesta događaja.
NAKON ZRAČNOG NAPADA
Od osmokatnog stambenog bloka ostala je samo hrpa ruševina
Iran: Srušena velika stambena zgrada. Platforma X
U gradu Bandar Abas na jugu Irana, višekatnica je srušena nakon što je, prema izvještajima, izveden zračni napad američkih ili izraelskih snaga, potvrđuju snimke s mjesta događaja.
Od osmokatnog stambenog bloka ostala je samo hrpa ruševina. Dvije zgrade s obje strane pogođenog bloka pretrpjele su manju štetu, ali su uglavnom ostale netaknute.
Lokalne vlasti navode da je zgrada pogođena zrakoplovom borbenog tipa, a jedan regionalni zvaničnik dodao je da su u napadu život izgubile tri osobe.
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