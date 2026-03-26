Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON ZRAČNOG NAPADA

Video / U iranskom gradu srušena velika stambena zgrada

Od osmokatnog stambenog bloka ostala je samo hrpa ruševina

Iran: Srušena velika stambena zgrada. Platforma X

M. Až.

26.3.2026

U gradu Bandar Abas na jugu Irana, višekatnica je srušena nakon što je, prema izvještajima, izveden zračni napad američkih ili izraelskih snaga, potvrđuju snimke s mjesta događaja.

Od osmokatnog stambenog bloka ostala je samo hrpa ruševina. Dvije zgrade s obje strane pogođenog bloka pretrpjele su manju štetu, ali su uglavnom ostale netaknute.

Lokalne vlasti navode da je zgrada pogođena zrakoplovom borbenog tipa, a jedan regionalni zvaničnik dodao je da su u napadu život izgubile tri osobe.

# IRAN
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.