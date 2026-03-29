Iran zatvorio popluarni lanac kafića

Iranske vlasti naredile su zatvaranje lanca kafića u Teheranu zbog dizajna na šoljicama, za koji smatraju da se odnosi na ubistvo vrhovnog vođe Alija Hameneija (Khamenei) na početku američko-izraelskog rata protiv Islamske Republike, prenijeli su mediji.

Podružnice zapečaćene

Prema izvještajima medija koji djeluju izvan Irana, kontroverzni dizajn šalica u lancu kafića Lamiz prikazuje prazan stolac, što su vlasti protumačile kao aluziju na Hameneijevo ubojstvo i nepojavljivanje njegovog sina i nasljednika Modžtabe (Mojtabe) Hameneija u javnosti od njegovog imenovanja.

Podružnice Lamiza u Teheranu zatvorene su i zapečaćene po nalogu pravosuđa, izvijestile su novinske agencije Tasnim i Mehr.

Kafić je, kako su rekli predstavnici pravosuđa, "posljednjih dana na svojim proizvodima dizajnirao sporne dizajne protiv mučenika imama", misleći pritom na Hameneija koji vlada Iranom od 1989. godine.

Oglasio se i kafić

Lamiz je na društvenim mrežama, koje su od tada blokirane, objavio da je posljednjih godina izrađivao šoljice za iransku Novu godinu Nowruz, koja se slavila ovaj mjesec, te je negirao bilo kakvo političko značenje dizajna uz objašnjenje:

- Šoljice nemaju nikakve veze s nedavnim događajima – njihova proizvodnja, od konačnog odobrenja dizajna do izrade i tiska, završena je u nekoliko mjeseci, a njihova potpuna isporuka u skladišta već je realizirana i prije početka svih ovih događaja.

Fotografije koje su objavili mediji izvan Irana prikazuju šoljice s ukrasom koji prikazuje prazan šareni stolac, oko kojeg su mnoštvo kapljica u različitim bojama.