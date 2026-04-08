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RAT NA BLISKOM ISTOKU

Izraelski napadi na libanski grad Sidon uzrokovali velika razaranja

U saopštenju, izraelska vojska je saopštila da je izvela oko 100 udara na više područja u roku od deset minuta

Izraelski napadi na libanski grad Sidon - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

8.4.2026

Izraelski napadi na libanski grad Sidon uzrokovali su široko rasprostranjeno razaranje, oštećenje zgrada i infrastrukture širom područja, izjavile su lokalne vlasti i svjedoci u srijedu.

Izraelska vojska je ranije tog dana izvela istovremene napade na desetine lokacija širom južnog i istočnog Libana, uključujući Bejrut.

U saopštenju, izraelska vojska je saopštila da je izvela oko 100 udara na više područja u roku od deset minuta.

Libanski mediji su naveli da je najmanje osam osoba ubijeno, a 22 ranjeno u izraelskom napadu usmjerenom na južnolibanski grad Sidon u srijedu nakon što je proglašeno primirje.

Izrael izvodi zračne napade i kopnenu ofanzivu u južnom Libanu od prekograničnog napada Hezbolaha 2. marta, uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu u novembru 2024. godine.

Libanske vlasti su saopštile da je od tada u izraelskim napadima ubijeno najmanje 1.530 ljudi, a 4.812 ranjeno.

# IZRAEL
# LIBAN
# SIDON
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