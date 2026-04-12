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Tramp o Iranu: "Mogu ih uništiti u jednom danu"

Američki predsjednik ponovo zaoštrio retoriku i poručio da neće biti privilegovanog prolaza kroz Hormuz

Donald Tramp. AP

B. A.

12.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle "uništiti Iran u jednom danu", braneći odluku o mogućoj blokadi Hormuškog moreuza nakon propalih pregovora s Teheranom.

U intervjuu za Fox News, Tramp je poručio da Iran ne može odlučivati koji brodovi smiju prolaziti kroz moreuz, naglašavajući da prolaz mora biti ili potpuno slobodan ili potpuno zatvoren.

- Nećemo dopustiti Iranu da zarađuje prodajom nafte onima koji njima odgovaraju - rekao je Tramp, dodajući da "ili je sve ili ništa".

On je uporedio moguću blokadu s ranijim mjerama protiv Venezuela, ali u znatno većem obimu, sugerirajući i pojačan pritisak na izvoz nafte.

Tramp je također ponovio prijetnje napadima na iransku energetsku infrastrukturu, navodeći da bi SAD mogle ciljati elektrane i postrojenja.

- Mogu uništiti Iran u jednom danu… mogu im uništiti cijeli energetski sistem, sve elektrane - rekao je američki predsjednik.

# IRAN
# PREGOVORI
# HORMUŠKI MOREUZ
# DONALD TRUMP
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