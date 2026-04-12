Tramp o Iranu: "Mogu ih uništiti u jednom danu"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle "uništiti Iran u jednom danu", braneći odluku o mogućoj blokadi Hormuškog moreuza nakon propalih pregovora s Teheranom.

U intervjuu za Fox News, Tramp je poručio da Iran ne može odlučivati koji brodovi smiju prolaziti kroz moreuz, naglašavajući da prolaz mora biti ili potpuno slobodan ili potpuno zatvoren.

- Nećemo dopustiti Iranu da zarađuje prodajom nafte onima koji njima odgovaraju - rekao je Tramp, dodajući da "ili je sve ili ništa".

On je uporedio moguću blokadu s ranijim mjerama protiv Venezuela, ali u znatno većem obimu, sugerirajući i pojačan pritisak na izvoz nafte.