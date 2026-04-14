Kako je pao Viktor Orban

Poraz Viktora Orbana, dugogodišnjeg mađarskog premijera, nije bio rezultat obične izborne kampanje, već stvaranja širokog, raznolikog i patriotskog društvenog pokreta. Upravo to je opozicija uspjela izgraditi, čime je promijenila političku dinamiku, ne samo u Mađarskoj nego i šire.

Razbijanje uvjerenja

Ovaj poraz razbija uvjerenje da su neliberalni režimi neizbježni i trajni. Ideja, prisutna i u retorici Vladimira Putina, da „pravi narod“ garantuje vječnu vlast, pokazala se pogrešnom. Građani se s vremenom zasite vlasti, stare ideje gube snagu, a mlađe generacije traže promjene. Ako Orban može izgubiti, mogu i drugi lideri sličnog političkog profila.

Lider opozicije Peter Mađar (Magyar) i njegova stranka Tisza ostvarili su ubjedljivu pobjedu, vjerovatno osiguravši i ustavnu većinu. To je posebno značajno jer su djelovali u uslovima koji nisu tipični za evropske demokratije. Tokom 16 godina vlasti, Orbanova stranka Fidesz preuzela je kontrolu nad pravosuđem, medijima, birokratijom i velikim dijelom ekonomije kroz mrežu povezanih kompanija.

Orban je izgradio i snažnu međunarodnu mrežu saveznika. Tokom kampanje dobio je podršku lidera poput Donalda Trampa (Trump), J. D. Vensa (Vance), Benjamina Netanjahua (Netanyahu), Marine Le Pen i Alice Videl (Weidel). Postoje i izvještaji o ruskoj podršci njegovoj medijskoj kampanji.

Važna uloga medija

Nasuprot tome, Mađar je imao minimalan pristup medijima i finansijama. Njegovi saradnici bili su izloženi pritiscima, uključujući gubitak poslova i društvenu izolaciju. Ipak, kampanju je gradio direktnim kontaktom s građanima, obilazeći male gradove i sela širom zemlje. Fokusirao se na konkretne teme poput ekonomije, zdravstva i obrazovanja, izbjegavajući ideološke i geopolitičke narative koje je forsirao Orban. Kao bivši član Fidesza, imao je dodatnu vjerodostojnost kada je govorio o korupciji vlasti.

Važnu ulogu odigrali su i rijetki nezavisni mediji. Istraživački novinari, uključujući Szabolcsa Panija (Panyi), objavljivali su dokaze o vezama vlasti s Rusijom, razotkrivajući kontradikcije u Orbanovoj retorici o suverenitetu. Takve informacije posebno su utjecale na mlađe birače, koji su sve otvorenije izražavali nezadovoljstvo.

Prema dostupnim podacima, Tisza je osvojila više od dvije trećine mandata, što Mađara stavlja u poziciju da provede duboke institucionalne reforme. U pobjedničkom govoru najavio je povratak evropskim pravnim standardima i promjene u ključnim državnim institucijama.

Ipak, izazovi ostaju veliki. Fidesz i dalje ima snažan utjecaj u institucijama i ekonomiji, a naslijeđeni fiskalni problemi mogli bi otežati rad nove vlasti. Neki analitičari upozoravaju da bi ekonomske poteškoće mogle otvoriti prostor za Orbanov politički povratak.





Važna prekretnica

Ipak, izbori u Mađarskoj predstavljaju važnu prekretnicu. Pokazali su da čak i dugotrajni neliberalni režimi nisu nepobjedivi, te da organizirana, široka i uporna opozicija može promijeniti politički kurs jedne države.