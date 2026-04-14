Imenovanje novog direktora Mossada zabrinjava Rusiju, evo i zašto

Ruski državni medij TASS izvještava da u Rusiji postoji zabrinutost zbog imenovanja vojnog sekretara izraelskog premijera Netanjahua, general-majora Romana Gofmana, za sljedećeg šefa obavještajne službe Mossad.

Moskva strahuje da bi Mossad mogao intenzivirati svoje antiruske aktivnosti nakon imenovanja.

Gofman je bjeloruskog jevrejskog porijekla.

Generalmajor Roman Gofman, trenutno vojni sekretar premijera Benjamina Netanjahua, imenovan je za novog direktora Mossada i svoju petogodišnju dužnost preuzet će 2. juna. Imenovanje je potvrđeno uprkos kontroverzi iz 2022. godine, kada je Gofman odobrio angažman maloljetnika u tajnoj operaciji utjecaja – što je jednog od članova imenodalačkog odbora navelo da preporuči njegovo diskvalificiranje.

Odbor podijeljen

Imenovanje je prošlo kroz Savjetodavni odbor za visoka imenovanja kojim predsjeda bivši predsjednik Vrhovnog suda Asher Grunis. Većina izvještaja odbora bavila se incidentom koji se dogodio 2022. dok je Gofman komandovao 210. regionalnom divizijom "Bashan" na Golanskim visovima. Gofman je tada odobrio angažman 17-godišnjaka Orija Elmakayyesa u kampanji utjecaja na arapskom jeziku usmjerenoj protiv Irana, Hezbollaha i Hamasa – što je dovelo do dugotrajnog pritvora tinejdžera kojeg su optužili za objavljivanje tajnih informacija.

Gofman je tvrdio da nije znao koliko tinejdžer ima godina i da je naredio da mu se daju isključivo neklasificirane informacije za objavu na društvenim mrežama. Elmakayes je proveo 18 mjeseci u pritvoru prije nego što su optužbe odbačene, nakon što se pokazalo da su mu klasificirane informacije koje je objavio na internetu dostavili obavještajni oficiri Izraelskih obrambenih snaga (IDF).

Trojica mlađih članova odbora zajednički su zaključila da incident ne smije spriječiti Gofmana da preuzme čelo Mossada, dok je Grunis u zasebnom mišljenju preporučio njegovo diskvalificiranje. Netanyahu je potpisao zvanično pismo o imenovanju.

Iz Bjelorusije na čelo Mossada

Gofman je rođen u Bjelorusiji i u Izrael se doselio 1990. godine s 14 godina. Tokom vojnog puta izrastao je u oklopnim snagama IDF-a, dostigavši čin komandanta divizije prije prelaska na neborbenе dužnosti, piše Times of Israel.