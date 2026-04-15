Simbol Dubaija Burj Al Arab ide u 18-mjesečnu obnovu

Luksuzni hotel Burj Al Arab u Dubaiju bit će zatvoren zbog velike obnove koja bi trebala trajati oko 18 mjeseci, potvrdio je član osoblja hotela. Riječ je o prvom većem zahvatu od otvaranja 1999. godine.

Prema saopćenju vlasničke Jumeirah Group, radovi će se izvoditi fazno, uz angažman međunarodnog dizajnerskog tima. Iako još nije u potpunosti jasno hoće li hotel biti potpuno zatvoren tokom cijelog perioda, gostima s rezervacijama nude alternativni smještaj u drugim objektima.

Iz kompanije navode da planirana obnova nije povezana s incidentom iz marta, kada su krhotine nakon presretanja napada dronom oštetile fasadu hotela.

Ipak, vremenski okvir radova dolazi u osjetljivom periodu za turizam u regionu, koji je pogođen sigurnosnim napetostima i poremećajima u putovanjima.