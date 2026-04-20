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OPTUŽIO IH DA KRŠE PRIMIRJE

Iran: Nemamo plan za nastavak pregovora sa SAD

Teheran optužuje Vašington za nedostatak ozbiljnosti u diplomatiji

Iran odbija nastavak pregovora sa SAD-om. AP

I. Š.

20.4.2026

Iran je danas odbacio mogućnost nastavka pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagei (Esmaeil Baghaei). 

On je optužio SAD za ponovna kršenja primirja, uključujući napade na iranske brodove i pokušaje pomorske blokade.

- Sjedinjene Američke Države su, kroz kontradiktorno ponašanje i kontinuirano kršenje primirja, pokazale da nisu ozbiljne u namjeri da vode diplomatiju. Jasna kontradikcija između riječi i djela dodatno povećava nepovjerenje iranskog naroda prema namjerama SAD - rekao je Baghei.

Baghei je naglasio da će Iran donijeti odluku o pregovorima u skladu sa svojim nacionalnim interesima. 

# TEHERAN
# IRAN
# SAD
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