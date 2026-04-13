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GEOPOLITIKA I SUKOBI

Raste napetost: Vašington će danas u 16 sati blokirati iranske luke, Teheran oštro odgovorio

Sukob oko Hormuškog moreuza dodatno zaoštrava odnose Vašingtona i Teherana

Raste napetost: SAD najavile blokadu iranskih luka, Teheran uzvraća prijetnjama. Platforma X

I. Š.

13.4.2026

Sjedinjene Američke Države objavile su da danas u 16 sati po srednjoevropskom vremenu stupaju na snagu mjere kojima se blokira promet prema i iz iranskih luka. Odluka je izazvala oštar odgovor iz Teherana.

Iranski korpus islamske revolucionarne garde poručio je da “nijedna luka u Zaljevu i Omanskom moru neće biti sigurna” nakon uvođenja blokade, uz upozorenje da će se svi brodovi povezani sa SAD-om smatrati neprijateljskim metama.

U saopćenju se navodi da Iran smatra kontrolu nad svojim teritorijalnim vodama suverenim i legitimnim pravom te da će nastaviti provoditi mjere nadzora nad Hormuškim moreuzom.

Tenzije u ovom strateški važnom pomorskom pravcu dodatno su porasle nakon razmjene oštrih poruka između dvije strane.

# TEHERAN
# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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