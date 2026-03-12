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IZ SAUDIJSKE LUKE

Naftni tanker pod zastavom Liberije prošao Hormuški moreuz i stigao u Mumbai

Dogovorili smo da ostanemo u kontaktu, napisao je Jaishankar na društvenim mrežama

Naftni tanker pod zastavom Liberije. Screenshot / YouTube

Anadolija

12.3.2026

Naftni tanker Shenlong, koji plovi pod zastavom Liberije i kojim komanduje kapetan iz Indije, uplovio je u srijedu u luku Mumbai nakon što je iz saudijske luke Ras Tanura prošao kroz Hormuški moreuz.

Dolazak tankera dogodio se ubrzo nakon telefonskog razgovora između indijskog ministra vanjskih poslova Subrahmanyama Jaishankara i njegovog iranskog kolege Seyeda Abbasa Araghchija.

- Večeras sam imao detaljan razgovor s ministrom vanjskih poslova Irana Seyedom Abbasom Araghchijem o najnovijim dešavanjima u vezi s tekućim sukobom. Dogovorili smo da ostanemo u kontaktu - napisao je Jaishankar na društvenim mrežama.

Iran je od početka marta faktički blokirao Hormuški moreuz, a Islamska revolucionarna garda saopćila je da svako plovilo koje želi proći tim plovnim putem mora dobiti dozvolu iz Teherana.

Hormuški moreuz, smješten na ulazu u Perzijski zaljev, ključna je pomorska ruta kojom se nafta i ukapljeni prirodni gas (LNG) iz zemalja Bliskog istoka transportuju prema svjetskim tržištima preko Arapskog mora i Indijskog okeana. Ovaj prolaz posebno je važan za isporuke sirove nafte prema Kini i Indiji.

Veliki proizvođači nafte, uključujući Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Irak i Katar, u velikoj mjeri zavise od ovog pomorskog puta. Također, evropska tržišta i velike azijske ekonomije poput Kine, Indije, Japana i Južne Koreje oslanjaju se na njega za uvoz energije.

Napetosti u regionu dodatno su porasle nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli zajedničke napade na Iran, u kojima je poginulo više od 1.200 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija.

Teheran je potom uzvratio napadima dronovima i projektilima na ciljeve u Izraelu, Jordanu, Iraku te u nekoliko zemalja Zaljeva koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne objekte.

Sukob je izazvao zabrinutost zbog globalnog snabdijevanja energijom, posebno nakon naglog pada pomorskog prometa kroz Hormuški moreuz, ključni prolaz kojim dnevno prolazi oko 20 miliona barela nafte i približno 20 posto svjetske trgovine ukapljenim prirodnim gasom.

# TEHERAN
# SUKOB
# MUMBAI
# TANKER
# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
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