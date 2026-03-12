Naftni tanker pod zastavom Liberije prošao Hormuški moreuz i stigao u Mumbai

Naftni tanker Shenlong, koji plovi pod zastavom Liberije i kojim komanduje kapetan iz Indije, uplovio je u srijedu u luku Mumbai nakon što je iz saudijske luke Ras Tanura prošao kroz Hormuški moreuz.

Dolazak tankera dogodio se ubrzo nakon telefonskog razgovora između indijskog ministra vanjskih poslova Subrahmanyama Jaishankara i njegovog iranskog kolege Seyeda Abbasa Araghchija.

- Večeras sam imao detaljan razgovor s ministrom vanjskih poslova Irana Seyedom Abbasom Araghchijem o najnovijim dešavanjima u vezi s tekućim sukobom. Dogovorili smo da ostanemo u kontaktu - napisao je Jaishankar na društvenim mrežama.

Iran je od početka marta faktički blokirao Hormuški moreuz, a Islamska revolucionarna garda saopćila je da svako plovilo koje želi proći tim plovnim putem mora dobiti dozvolu iz Teherana.

Hormuški moreuz, smješten na ulazu u Perzijski zaljev, ključna je pomorska ruta kojom se nafta i ukapljeni prirodni gas (LNG) iz zemalja Bliskog istoka transportuju prema svjetskim tržištima preko Arapskog mora i Indijskog okeana. Ovaj prolaz posebno je važan za isporuke sirove nafte prema Kini i Indiji.