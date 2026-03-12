U Perzijskom zaljevu napadnuta dva tankera za naftu, poginula jedna osoba

Prema riječima iračkog lučkog zvaničnika, dva strana tankera koja su prevozila iračko lož ulje napadnuta su u teritorijalnim vodama Iraka, što je uzrokovalo požar na oba tankera.

U Perzijskom zaljevu napadnuta su dva strana tankera za naftu u blizini luke Basra u Iraku ubijen je jedan član posade, izvijestila je u četvrtak iračka državna televizija.

Šef iračke kompanije za luke Farhan al-Fartousi izjavio je iračkoj novinskoj agenciji da su sve operacije naftnih terminala potpuno obustavljene, dok komercijalne luke nastavljaju normalno funkcionirati.

Dodao je da je jedan član posade ubijen, a da je do sada spašeno još 38 osoba. Naglasio je da se "potraga za nestalima nastavlja", bez navođenja nacionalnosti ili ko je odgovoran za napad.

Iračka vlada je nacionalnoj novinskoj agenciji INA rekla da su "dva tankera bila predmet sabotaže".

Irački sigurnosni izvor u Basri rekao je za CNN da se smatra da je iranski brod opremljen eksplozivom udario u dva broda, međutim, izvor je dodao da je istraga u toku.

Naftne luke su privremeno obustavile rad nakon napada.

Iran je inače nastavio sa udarima na luke, tankere i naftna postrojenja, a Izrael i SAD su također nastavili sa udarima na Iran.