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SPOR OKO MOREUZA

Tramp tvrdi da su SAD uništile iranske brodove, Teheran poručuje da u potpunosti kontroliše Hormuški moreuz

Iran objavio snimak ratnih brodova i zaprijetio da američka plovila neće imati pravo prolaza kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva

Hormuški moreuz. Screenshot

I. Š.

12.3.2026

Iranske oružane snage objavile su videosnimak ratnih brodova i poručile da u potpunosti kontrolišu Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih pomorskih prolaza za transport nafte i plina u svijetu.

U saopćenju iranskog vojnog štaba Khatam al-Anbiya Central Headquarters navodi se da američka plovila i brodovi država koje su učestvovale u napadima na Iran neće imati pravo prolaza kroz tjesnac. Na snimku koji je objavljen vidi se više ratnih brodova, a na jednom od njih primijećena je i ruska zastava. Autentičnost snimka zasad nije nezavisno potvrđena.

Istovremeno, napadi na brodove u Perzijskom zaljevu se nastavljaju. Organizacija UK Maritime Trade Operations saopćila je da je od početka sukoba krajem februara napadnuto najmanje 13 brodova u Perzijskom zaljevu, Hormuškom moreuzu i Omanskom zaljevu.

Tokom noći napadnuta su još dva broda kod iračke obale, u blizini luke Umm Qasr Port, pri čemu je jedna osoba poginula, a 38 ih je povrijeđeno.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države uništile većinu iranskih ratnih brodova i da su američke snage onesposobile ukupno 58 plovila. On je dodao da je operacija bila uspješna, ali da vojne aktivnosti još nisu završene.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
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