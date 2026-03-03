Tramp: Američka mornarica će štititi tankere u Hormuškom moreuzu

Američki predsjednik Donald Tramp izdao je hitnu naredbu kojom se osigurava potpuna zaštita pomorske trgovine u Zaljevu.

Pored finansijskih garancija brodarskim kompanijama, Tramp je najavio da će Američka ratna mornarica, ukoliko bude potrebno, pratiti naftne tankere kroz strateški važan Hormuški moreuz.

Jasna poruka

U najnovijem obraćanju koje je odmah stupilo na snagu, američki lider poslao je jasnu poruku globalnim tržištima i potencijalnim prijetnjama u regiji, naglašavajući da Sjedinjene Američke Države preuzimaju potpunu kontrolu nad sigurnošću transporta energenata.

Tramp je pojasnio da je izdao direktivu Američkoj međunarodnoj korporaciji za finansijski razvoj (DFC) da odmah reaguje.

- Stupa na snagu odmah, naredio sam DFC-u da osigura, po veoma razumnoj cijeni, osiguranje od političkog rizika i garancije za finansijsku sigurnost cjelokupne pomorske trgovine, a posebno energenata, koja prolazi kroz Zaljev", poručio je Tramp.

Ovu ponudu, kako je dodao, bit će dostupna svim brodarskim linijama bez izuzetka, čime SAD pokušavaju smiriti strahove globalnih prevoznika.

Ipak, najdramatičniji dio njegove objave odnosi se na direktno vojno uplitanje u zaštitu komercijalnih ruta.

- Ukoliko bude potrebno, Ratna mornarica Sjedinjenih Američkih Država počet će pratiti tankere kroz Hormuški moreuz u najkraćem mogućem roku - upozorio je američki predsjednik.

Oštro upozorenje

Na kraju obraćanja, Tramp je u prepoznatljivom stilu poslao oštro upozorenje, ne ostavljajući prostora za sumnju u američke namjere.

- Bez obzira na sve, Sjedinjene Američke Države će osigurati slobodan protok energije prema svijetu. Ekonomska i vojna moć Sjedinjenih Država je najveća na zemlji, uslijedit će još akcija - zaključio je Tramp.

Hormuški moreuz predstavlja jedno od najvažnijih pomorskih čvorišta na svijetu kroz koje prolazi ogroman dio globalne opskrbe naftom. Na ovoj lokaciji trenutno se nalazi stotine tankera u zastoju nakon upozorenja Irana da niko ne smije proći, a dva tankera su kasnije i pogođena.