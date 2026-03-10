Tramp zaprijetio Iranu vatrom i smrću, Iran odgovorio napadom na Kuvajt i Saudijsku Arabiju

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) zaprijetio je smrću i vatrom Iranu ukoliko ne dozvole prolaz kroz Hormuški moreuz te kazao kako će rat kratko trajati, a Iran je kao odgovor lansirao bespilotne letjelice prema Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu.

Odgovor na prijetnje

Saudijsko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je uništilo dronove iznad istočnog, naftom bogatog dijela kraljevine. U Kuvajtu je Nacionalna garda objavila da je oborila nekoliko bespilotnih letjelica iznad sjevernih i južnih dijelova zemlje.

Najnoviji napadi Irana na susjedne zaljevske države uslijedili su nakon što je Tramp u ponedjeljak navečer, na sastanku s republikanskim zakonodavcima, poručio da će rat vjerovatno biti "kratak izlet". Nekoliko sati kasnije zaprijetio je na društvenim mrežama da će SAD dramatično pojačati napade ako Iran pokuša zatvoriti moreuz Hormuz.

Kao očigledan odgovor na Trampove izjave, portparol revolucionarne garde, Ali Mohammad Naini, rekao je za iranske državne medije da će Iran će odrediti kada se rat završava".

Regionalna ekonomija

Rat na Bliskom istoku snažno pogađa i regionalne ekonomije. Egipat je u utorak povećao cijene goriva i do 17 posto nakon što je sukob podigao cijene nafte na svjetskom tržištu.

Prema podacima Ministarstva nafte, cijena litre dizela, na koji se uveliko oslanja javni prevoz, povećana je za više od 17 posto. Cijena benzina oktanske vrijednosti 92 porasla je za 15 posto, dok je benzin od 95 oktana poskupio za 14 posto.

Rat je teško pogodio Egipat, najmnogoljudniju arapsku zemlju koja se u velikoj mjeri oslanja na uvoz goriva. Egipatska funta pala je na rekordno nizak nivo, trgovala se u ponedjeljak po kursu većem od 52 funte za jedan američki dolar.

Kako bi ublažila posljedice rata, vlada je najavila niz mjera, uključujući smanjenje službenih putovanja u inostranstvo i pooštravanje potrošnje goriva u svim sektorima.

Revolucionarna garda je u utorak ponovila da će upravo Iran biti taj koji će odlučiti o završetku rata.

Portparol Ali Mohammad Naini izjavio je u saopćenju koje su prenijeli brojni iranski državni mediji, a koje se očigledno nadovezuje na Trampove riječi od ponedjeljka, da će Iran odrediti kada se rat završava.

Agresivan odgovor

Američki predsjednik je obećao agresivan odgovor protiv Irana ukoliko nastavi blokirati isporuke nafte kroz moreuz Hormuz.

- Ako Iran učini bilo šta što zaustavlja protok nafte kroz moreuz Hormuz, Sjedinjene Američke Države će ga pogoditi 20 puta jače nego što je do sada bio pogođen. Osim toga, uništit ćemo lako uništive ciljeve što će gotovo onemogućiti Iranu da se ikada ponovo izgradi kao država. Smrt, vatra i bijes će se sručiti na njih, ali se nadam i molim da se to ne dogodi - objavio je Tramp na društvenim mrežama.

Tramp je poručio da je njegova prijetnja "poklon" za Kinu i druge države koje se oslanjaju na naftu iz Bliskog istoka.