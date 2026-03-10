Tramp o napadu na iransku školu: I druge zemlje imaju rakete Tomahawk

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je večeras da Iran u svom arsenalu ima krstareće rakete Tomahawk, dok ta vrsta projektila postaje ključna u istrazi o zračnom napadu na iransku školu za djevojčice u kojem je poginulo gotovo 200 ljudi.
- Tomahawk, koji je jedno od najmoćnijih oružja, koriste, znate, i kupuju različite zemlje - rekao je Tramp novinarima na konferenciji za medije na Floridi.
- Bilo da je riječ o Iranu, koji također ima neke Tomahawke, voljeli bi da ih imaju više, ili o nekoj drugoj zemlji, činjenica je da je Tomahawk prilično uobičajeno oružje koje se prodaje drugim državama. To je sada predmet istrage - dodao je.
Tramp je rekao da čeka rezultate istraga i da će, bez obzira kakvi oni budu, "moći živjeti s tim".
Podsjetimo, danas se pojavila nova snimka koja prikazuje američki projektil Tomahawk kako 28. februara pogađa postrojenje Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) u iranskom gradu Minabu.
Snimka, koju je objavila novinska agencija Mehr, a geolocirao Bellingcat, prvi je dokaz američkog napada na to područje. Na njoj se također vidi dim koji se uzdiže iz neposredne blizine ženske škole.
Na snimci je jasno vidljiv projektil Tomahawk, a američki mediji navode da su Sjedinjene Američke Države jedini sudionik u ratu koji posjeduje tu vrstu naoružanja. Nema informacija da Izrael raspolaže projektilima Tomahawk.