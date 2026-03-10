Tramp o napadu na iransku školu: I druge zemlje imaju rakete Tomahawk

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je večeras da Iran u svom arsenalu ima krstareće rakete Tomahawk, dok ta vrsta projektila postaje ključna u istrazi o zračnom napadu na iransku školu za djevojčice u kojem je poginulo gotovo 200 ljudi.

- Tomahawk, koji je jedno od najmoćnijih oružja, koriste, znate, i kupuju različite zemlje - rekao je Tramp novinarima na konferenciji za medije na Floridi.

- Bilo da je riječ o Iranu, koji također ima neke Tomahawke, voljeli bi da ih imaju više, ili o nekoj drugoj zemlji, činjenica je da je Tomahawk prilično uobičajeno oružje koje se prodaje drugim državama. To je sada predmet istrage - dodao je.