Cijene nafte pale nakon Trapove izjave da je rat s Iranom "praktično završen"

Cijene nafte pale su u ponedjeljak tokom dana više od 25% nakon što je divlji noćni skok u nedjelju navečer doveo cijene do najviše razine u posljednje četiri godine, uslijed niza eskalacijskih vijesti tokom vikenda vezanih za sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Fjučersi na međunarodni referentni standard Brent i američki standard West Texas Intermediate skočili su oba više od 25% i nakratko dostigli cijenu od preko 119 dolara po barelu u noćnom trgovanju u nedjelju.

Do zatvaranja tržišta u ponedjeljak, Brent je smanjio te dobitke i trgovao se oko 89 dolara, dok su cijene WTI nafte pale na 85 dolara po barelu nakon što je predsjednik Donald Tramp izjavio da bi rat mogao uskoro završiti. Cijene Brent i WTI nafte i dalje su porasle približno 23%, odnosno 28% od početka sukoba.

U komentarima za CBS News u ponedjeljak poslijepodne, Tramp je rekao da je rat u Iranu "vrlo gotov, uglavnom", te da su Sjedinjene Američke Države "daleko ispred" vremenskih okvira koje je vojska predvidjela.

Kako su cijene nafte padale, američke dionice, koje su na početku ponedjeljka oštro pale, smanjile su gubitke i završile dan snažno u plusu. Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su 28. februara zračne napade na Iran; sedmicu kasnije, cijene su zabilježile najveći sedmični rast od najmanje 1985. godine.

Ključno, sukob je doveo do potpunog zaustavljanja tanker saobraćaja kroz Hormuški moreuz. Otprilike 20 miliona barela nafte dnevno, ili petina svjetske ponude morske sirove nafte, prelazi ovaj vodeni put koji povezuje Perzijski zaliv s širim međunarodnim tržištem svakog dana. Podaci iz Vortexe pokazuju da je otprilike 16 miliona barela dnevno zarobljeno iza moreuza i odsječeno od globalnog tržišta.