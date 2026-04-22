Tramp daje ograničen rok Iranu

Donald Tramp izjavio je da će primirje s Iranom biti produženo "dok ne bude dostavljen njihov prijedlog i dok se pregovori ne završe, na ovaj ili onaj način".

Dva izvora upoznata s internim razgovorima navela su za CNN da Tramp planira Iranu dati ograničen vremenski rok za izradu jedinstvenog prijedloga.

Prema njihovim informacijama, američka administracija ne želi beskonačno produžavati primirje i oprezna je zbog mogućnosti da Iran namjerno odugovlači pregovarački proces.

Izvori navode i da je i sam predsjednik bio rezervisan prema ideji daljeg produženja primirja nakon današnjeg roka.