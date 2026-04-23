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POSJETIO JE ČETIRI NACIJE

Papa Lav završio afričku turneju

Napustio je Ekvatorijalnu Gvineju, opraštajući se od Afrike, kontinenta koji ga je tako toplo dočekao i ugostio u posljednjih jedanaest dana

Napustio je Ekvatorijalnu Gvineju. AP

FENA

23.4.2026

Papa Lav XIV napustio je Ekvatorijalnu Gvineju, opraštajući se od Afrike, kontinenta koji ga je tako toplo dočekao i ugostio u posljednjih jedanaest dana, javlja Vatican News.

Polazeći iz Ekvatorijalne Gvineje oko 14 sati po lokalnom vremenu, Papa se rukovao s vlastima te zemlje na aerodromu Malabo, prije nego što se ukrcao u let koji će ga odvesti kući, nazad u Rim.

Papa putuje od 13. aprila, na svom trećem apostolskom putovanju u inostranstvo. Posjetio je četiri nacije u Africi: Alžir, Kamerun, Angolu i Ekvatorijalnu Gvineju. U svakoj od njih, kao glasnik mira, osvrnuo se na historiju, sadašnjost i budućnost zemlje, uputio riječi ohrabrenja građanima i istakao potrebu za pravdom dok se obraćao njihovim vođama.

Papa Lav trebao bi se vratiti u Rim oko 20 sati po lokalnom vremenu i očekuje se da će održati svoju uobičajenu konferenciju za novinare tokom leta s novinarima u papinskom avionu.

# VATIKAN
# EKVATORIJALNA GVINEJA
# AFRIKA
# PAPA LAV XIV
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