Levit: "Vidimo napredak s iranske strane, žele razgovarati"

Portparolka Bijele kuće Karolina Levit (Karoline Leavitt) izjavila je pred novinarima da su iranske vlasti izrazile spremnost za direktne razgovore te da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) spreman da "pruži šansu diplomatiji".

Dodala je da će potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) ostati u pripravnosti u Vašingtonu te da bi mogao biti upućen u Pakistan "ukoliko se procijeni da je to potrebno i korisno korištenje njegovog vremena".

Levit je istakla da su Sjedinjene Američke Države u proteklim danima "svakako vidjele napredak" sa iranske strane.

Prema njenim riječima, iranska strana pokazuje želju da "razgovara uživo".

Također je navela da primirje između Izraela i Libana predstavlja još jednu "pobjedu za svijet", izražavajući nadu da će u budućnosti doći trenutak kada će Sjedinjene Američke Države moći ugostiti lidere obje zemlje za istim pregovaračkim stolom.