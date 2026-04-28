Tramp pred Melanijom: "Nećemo dočekati 63 godine braka"

Američki predsjednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija Tramp ugostili su u Bijeloj kući britanski kraljevski par, a tom prilikom Tramp je uputio niz pohvala kralju Čarlsu.

Tokom svečane ceremonije, predsjednik Tramp je u utorak odao počast svojim pokojnim roditeljima dok je dočekivao kralja Čarlsa III i kraljicu Kamilu u Bijeloj kući, naglašavajući porodične veze i historijske odnose sa Ujedinjenim Kraljevstvom u govoru na južnom travnjaku.

- Bili su u braku 63 godine i - oprosti, ako ti ne smeta, to je rekord koji nećemo uspjeti dostići, draga. Žao mi je, jednostavno neće tako ići - dobro ćemo se snaći, ali nećemo se snaći toliko dobro, 63 godine - rekao je Tramp.

Odnosi SAD i Velike Britanije

Nakon toga govorio je o odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.

- U sjeni spomenika Džordžu Vašingtonu (George Washington) i Tomasu Džefersonu (Thomas Jefferson), odavanje počasti britanskom kralju možda djeluje kao ironičan početak obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti. Ali zapravo, nijedna počast ne bi mogla biti prikladnija - rekao je Tramp.

Dodao je da Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju izuzetno bliske odnose.

- Najmoćnija stabla, kao i najveće nacije, moraju biti ukorijenjena u najjače i najdublje korijene. U vijekovima od sticanja nezavisnosti, Amerikanci nisu imali bliže prijatelje od Britanaca - rekao je.

"Majci se sviđao Čarls"

Nakon ozbiljnijeg dijela govora, Tramp se ponovo vratio na lične uspomene, govoreći o svojoj majci i njenoj fascinaciji mladim Čarlsom, ponavljajući njene riječi da je bio "sladak".

- Govorila bi: 'Pogledaj Donalde kako je to lijepo'. Zaista je voljela kraljevsku porodicu. Također je govorila da je Čarls sladak. Moja majka je bila zaljubljena u Čarlsa. Možete li vjerovati? - poručio je Tramp.