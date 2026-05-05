Šta je zaista ostalo od iranskih nuklearnih postrojenja

Neki od iranskih nuklearnih kapaciteta možda su preživjeli napade SAD-a i Izraela na Iran, objavio je CNN danas, prenosi Anadolu.

U izvještaju se navodi da je u tim posljednjim napadima velik dio proizvodnog procesa "značajno oštećen", ali da neki od ključnih dijelova, povezanih sa zalihama visoko obogaćenog urana, "možda uopće nisu pogođeni".

Dodaje se da se rudnik urana Saghand, gdje se kopa sirovina, znatno proširio posljednjih godina, a nedavne snimke nakon napada ne pokazuju znakove oštećenja te radovi na lokaciji i dalje traju.

Prema izvještaju, objekti poput postrojenja za konverziju urana u Isfahanu, gdje se materijal pročišćava i pretvara u uranov heksafluorid, predstavljali su "najveći problem" za SAD i Izrael.

Navodi se i da je Iran nakon napada prekrio nekoliko ulaza u podzemne tunele u blizini tih postrojenja, što sugerira da "tamo dolje još uvijek postoji nešto vrijedno".

Napetosti u regiji eskalirale su nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 22. veljače, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Primirje je stupilo na snagu 8. travnja uz posredovanje Pakistana, no pregovori u Islamabadu nisu donijeli trajni sporazum.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.