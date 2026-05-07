Ukrajinci razorili ruski raketni brod

Ukrajinske snage sinoć su izvele su udare na niz važnih ruskih vojnih ciljeva, među kojima su manji raketni brod i skladišta. Informacije o udaru je objavio Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine, piše Ukrainska Pravda.

Glavni štab izvijestio je da je pogođen višenamjenski mali raketni brod klase Karakurt, projekt 22800, u blizini pomorske baze Kaspijsk u ruskom Dagestanu. Riječ je o plovilu koje može lansirati krstareće rakete Kalibr, kojima Rusija redovito napada civilne ciljeve u Ukrajini.

Ukrajinske snage također su napale rusko zapovjedno mjesto u Sosnivki u Luhanskoj oblasti i zemaljsku kontrolnu stanicu u blizini Jasne u Doneckoj oblasti.

Pogođeno je i skladište streljiva u Kalmikivki te skladište goriva i maziva kod Smoljaninove u Luhanskoj oblasti. Ukrajinske postrojbe izvele su i udare na skupine ruskog osoblja u blizini Dersove u Doneckoj oblasti i mjesta Smile u Zaporiškoj oblasti.