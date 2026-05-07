Ukrajinski dronovi lansirani na Rusiju pali u Latviji: Oštećeni rezervoari za naftu, izbio i požar

On je dodao da su na teren upućeni vojni avioni multinacionalne NATO misije za nadzor zračnog prostora Baltika.

Ministar odbrane Latvije Andris Spruds izjavio je za nacionalni emiter LSM da se pretpostavlja da su dronovi lansirani iz Ukrajine prema ciljevima u Rusiji.

Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju, članicu NATO-a, iz pravca ruske teritorije i potom se srušile, saopćila je u četvrtak ujutro latvijska vojska.

U skladišnom postrojenju u gradu Rezekne, oko 40 kilometara od granice s Rusijom, u četvrtak ujutro oštećena su četiri prazna rezervoara za naftu. Policija i vatrogasci saopćili su da su na lokaciji pronađeni mogući ostaci srušenog drona.

Vatrogasne ekipe ugasile su požar koji je zahvatio oko 30 kvadratnih metara jednog od rezervoara.

Upozorenje za stanovnike

Latvijske vlasti su u 4:09 sati po lokalnom vremenu izdale upozorenje na dronove za stanovnike u pograničnom području s Rusijom, uz apel da ostanu u zatvorenim prostorima.

Lokalne vlasti saopćile su da će sve škole u Rezekneu u četvrtak biti zatvorene.

Krajem marta nekoliko ukrajinskih dronova zalutalo je u Latviju, kao i u susjedne NATO zemlje Estoniju i Litvaniju. Tada je jedan dron udario u dimnjak lokalne elektrane, dok je drugi pao na zaleđeno jezero i eksplodirao.

Vjeruje se da su dronovi lansirani s ciljem napada na vojne ciljeve u Rusiji. Ministri vanjskih poslova baltičkih država ranije su naveli da njihove zemlje nikada nisu dozvolile korištenje svog teritorija i zračnog prostora za napade na Rusiju.