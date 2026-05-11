Pucnjava u Nici: Ima mrtvih i ranjenih

U francuskom gradu Nici došlo je do žestoke pucnjave u kojoj ima mrtvih i ranjenih.

U toku je policijska intervencija u četvrti Molen u Nici.

Prema informacijama koje prenosi Le Parisien, u pucnjavi koja se dogodila u ponedjeljak, tri osobe su ranjene, od kojih jedna teško, dok su dvije osobe ubijene.

Napadači u bijegu

Vozilo u kojem su se nalazile dvije osobe kretalo se kroz područje prije nego što je jedan od putnika više puta otvorio vatru na Trgu Amarilis, nakon čega su napadači pobjegli.

Nakon pucnjave, sve škole u naselju, uključujući srednju školu “Žil Romen”, stavljene su pod blokadu. Područje je brzo osigurano, a škole su potom ponovo otvorene, saopćila je regionalna prosvjetna uprava za TV BFM Nice Côte d’Azur.

Na mreži X, prefekt departmana Primorskih Alpi naveo je da je u toku intervencija policijskih i hitnih službi te je pozvao građane da izbjegavaju to područje kako ne bi ometali operacije.

Gradonačelnik Nice Erik Sijoti (Éric Ciotti) izrazio je žaljenje zbog “više mrtvih i ranjenih” u, kako je naveo, “novoj zastrašujućoj pucnjavi”.

- Rat protiv trgovine narkoticima ne smije završiti porazom Republike. Nica očekuje odgovor na visini zadatka, posebno u pogledu broja policijskih snaga, koji našem gradu već godinama nedostaje - objavio je gradonačelnik na društvenim mrežama.

Visoke tenzije

Tenzije u Nici su već danima visoke, uz niz pucnjava i incidenata u više gradskih četvrti povezanih s trgovinom drogom, u kojima je ranjena jedna osoba.

U nedjelju je prefekt Primorskih Alpa Loran Oto (Laurent Hottiaux) saopćio da je zatražio “značajno pojačanje policijskog prisustva u pogođenim područjima kako bi se u potpunosti uspostavila sigurnost”.

Četvrt Molen je i ranije bila poprište nasilja. U oktobru prošle godine, napadači iz automobila otvorili su vatru na trgu u naselju, usmrtivši 57-godišnjeg oca čečenskog porijekla i 20-godišnjaka iz Nice, koji nisu bili povezani s trgovinom drogom.

U julu 2024. godine, sedam članova jedne porodice, uključujući troje djece i jednog tinejdžera, poginulo je u podmetnutom požaru na drugom spratu zgrade, koji je bio povezan s kriminalnim obračunima vezanim za narkotike.