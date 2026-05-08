Napad ispred sinagoge: Pucano na vjernike, ima povrijeđenih

Troje ljudi koji su stajali ispred sinagoge u Nort Jorku u Kanadi pogođeno je projektilima ispaljenim iz replike vatrenog oružja u četvrtak navečer po lokalnom vremenu. Policija provjerava da li je ovaj slučaj povezan sa sličnim napadom na pripadnike jevrejske zajednice prošle sedmice.

Posljednji incident dogodio se ispred sinagoge u ulici Baturst, u blizini avenije Vilson, nešto prije 23 sata u četvrtak.

Policija navodi da su žrtve bile ispred objekta kada je na njih iz vozila u pokretu pucano iz replike vatrenog oružja, za koje se sumnja da je vazdušni pištolj.

Jedna osoba je pogođena i zadobila je lakše povrede, saopštila je policija. Za sada nije objavljen opis osumnjičenih.

Ovaj slučaj uslijedio je nakon incidenta od 30. aprila, kada je pucano iz replike vatrenog oružja na tri osobe koje su, prema navodima policije, bile "vidljivo prepoznatljivi članovi jevrejske zajednice" u blizini raskrsnice ulice Baturst i avenije Lorens.

Policija je ranije objavila video-snimak tog napada i navela da se on istražuje kao "incident motivisan mržnjom".

U saopštenju dostavljenom mediju CP24, policija je navela da službenici "razgovaraju sa svjedocima i pregledaju video-snimke" u vezi s najnovijim incidentom, te da se provjerava moguća povezanost s ranijim pucanjem.