Video / Rusi dronom pogodili vozilo UN-a i objavili snimak napada

Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) u Ukrajini prije dva dana potvrdila je da je njihovo “jasno označeno” vozilo pogođeno FPV dronom, ali tada nije bilo poznato ko stoji iza napada. U incidentu nije bilo poginulih, piše Kyiv Independent.

Ruska vojna jedinica snimila je vlastiti napad dronom na vozilo Ujedinjenih nacija u Hersonu, gradu koji se nalazi na prvoj liniji fronta, a takav čin prema međunarodnom pravu predstavlja ratni zločin.

Snimak počinje logom ruske Grupe snaga “Dnjepar”, koja djeluje u Hersonskoj oblasti. Iako je objava naknadno obrisana, videosnimak se ubrzo proširio drugim proruskim kanalima, a podijelio ga je i ukrajinski bloger i volonter Sergej Sternenko.

- Rusi to ne skrivaju, oni su ratni zločinci, a svako ko s njima želi sklopiti dogovor saučesnik je u tim zločinima - napisao je Sternenko na društvenoj mreži X.

Reakcija UN-a

Andrea de Domeniko (Andrea De Domenico), šef kancelarije OCHA-e u Ukrajini, izjavio je da je pogođeno vozilo u trenutku napada prevozilo humanitarnu pomoć civilima.

- Civili i humanitarni radnici ne smiju biti mete - poručio je De Domeniko.

Napad na jasno označeno vozilo Ujedinjenih nacija koje učestvuje u humanitarnoj misiji smatra se ratnim zločinom prema međunarodnom pravu.

Vojni bloger Osvedomitelj Aleks tvrdio je da humanitarna misija nije imala službena odobrenja, prethodnu najavu niti osigurane koridore.

Herson je opisao kao crvenu zonu, navodeći da se “svako neidentifikovano vozilo, posebno ono koje se približava liniji fronta bez prethodnog dogovora, smatra metom dvojne namjene”.

Međutim, De Domeniko je rekao da je UN o svojim aktivnostima unaprijed obavijestio i ukrajinsku i rusku vojsku.

Učestalo nasilje nad humanitarcima

Viktorija Andrijevska, službenica OCHA-e za informisanje javnosti, saopćila je 14. maja da je ovo drugi sličan incident u samo sedam dana. Navela je da je 12. maja u Dnjepropetrovskoj oblasti pogođen kamion UN-a tokom dostave pomoći, kada je vozač povrijeđen.

- Zabrinjavaju me učestali slučajevi nasilja nad humanitarnim radnicima, što otvara ozbiljna pitanja o poštivanju međunarodnog humanitarnog prava. Od januara do aprila 2026. godine ubijena su tri humanitarca, dok ih je deset povrijeđeno u 56 incidenata - rekla je Andrijevska.

Grad Herson, koji se nalazi uz rijeku Dnjepar na samoj liniji fronta, izložen je stalnim napadima dronovima i artiljerijom otkako su ga ukrajinske snage oslobodile krajem 2022. godine.

To područje poznato je po tome što ruske snage tamo provode takozvani “ljudski safari”, gađajući civile kako bi grad učinile nemogućim za život. Stanovnici su neprestano izloženi čak i FPV dronovima kratkog dometa koje Rusija kontinuirano šalje prema centru grada.