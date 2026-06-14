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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski razgovarao s Trampom: "Imamo neke dobre ideje za mir"

Posebno zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama na isporuci protivoklopnih sistema Javelin i sistema protivzračne odbrane Patriot

Zelenski i Tramp. Platforma X

M. Až.

prije 49 minuta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) o naporima da se okonča rat koji traje više od četiri godine, uoči predstojećeg sastanka G7 u Francuskoj.

Zelenski je na Telegramu naveo da je Trampu čestitao rođendan i zahvalio na pomoći koju Sjedinjene Američke Države pružaju tokom sukoba.

- Poželio sam predsjedniku Trampu svaki uspjeh, prije svega u njegovim naporima da okonča ruski rat protiv Ukrajine - rekao je Zelenski.

Dodao je da su razgovarali o mogućim koracima ka miru te o aktuelnoj situaciji na frontu, ističući da je ukrajinska pozicija ojačana.

- Imamo neke dobre ideje koje bi mogle pomoći da se brže dođe do mira - poručio je.

Pregovori u zastoju, ali Kijev vidi šansu

Pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, čiji je cilj okončanje rata, trenutno su u zastoju zbog fokusa Vašingtona na sukob u Iranu.

Ipak, Zelenski smatra da promjene na terenu idu u korist Ukrajine i da se otvara “prozor mogućnosti” za mirovni dogovor.

U ranijem pismu upućenom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Zelenski je pozvao na direktne pregovore o primirju. Evropski lideri iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke podržali su njegov prijedlog, dok je Putin poručio da ne vidi potrebu za susretom i insistira na teritorijalnim ustupcima, što Kijev odbacuje.

Zahvala za vojnu pomoć

Zelenski je posebno zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama na isporuci protivoklopnih sistema Javelin i sistema protivzračne odbrane Patriot.

Podsjetio je i da je ranije tražio dodatne isporuke sistema Patriot, koje Ukrajina smatra ključnim u odbrani od ruskih balističkih projektila.

# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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