Zelenski razgovarao s Trampom: "Imamo neke dobre ideje za mir"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) o naporima da se okonča rat koji traje više od četiri godine, uoči predstojećeg sastanka G7 u Francuskoj.

Zelenski je na Telegramu naveo da je Trampu čestitao rođendan i zahvalio na pomoći koju Sjedinjene Američke Države pružaju tokom sukoba.

- Poželio sam predsjedniku Trampu svaki uspjeh, prije svega u njegovim naporima da okonča ruski rat protiv Ukrajine - rekao je Zelenski.

Dodao je da su razgovarali o mogućim koracima ka miru te o aktuelnoj situaciji na frontu, ističući da je ukrajinska pozicija ojačana.

- Imamo neke dobre ideje koje bi mogle pomoći da se brže dođe do mira - poručio je.

Pregovori u zastoju, ali Kijev vidi šansu

Pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, čiji je cilj okončanje rata, trenutno su u zastoju zbog fokusa Vašingtona na sukob u Iranu.