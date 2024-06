Južna Koreja slijeće na Mars do 2045.?

Južna Koreja planira sletjeti na Mars do 2045., a do tad će u tu svrhu potrošiti oko 67 milijardi eura, najavio je predsjednik Yoon Suk Yeol povodom pokretanja prve svemirske agencije te azijske zemlje. Agencija KASA predvodit će "svemirsko gospodarstvo" te zemlje, a na 'katapultiranju' Južne Koreje među svjetske predvodnice putovanja u svemir radit će stotine tvrtki, tvrdi Yoon.

Nova svemirska era

- KASA će dovesti do nove svemirske ere kultivirajući stručnjake, kroz podršku sustavu svemirske industrije i poticanje izazovnog i inovativnog istraživanja i razvoja - kazao je. Seul želi prvo slijetanje na Mjesec 2032. godine.

Južna Koreja postala je sedma država na svijetu koja posjeduje tehnologiju za lansiranje raketa i satelita. Prošle je godine lansirala raketu Nuri koja je u svemir prenijela komercijalni satelit. Cilj agencije je usklađivanje različitih vladinih ministarstava, a u svoju će strukturu uključiti i institut za istraživanje svemira. Južna Koreja do 2027. planira još najmanje tri lansiranja te želi lansirati i vojne satelite.

Azija sve više ulaže u svemirske programe

Yoonova objava pokazatelj je sve većih napora koje azijske države ulažu u svemirske programe iz praktičnih razloga, poput usavršavanja raketne tehnologije ili jačanja nacionalnog ponosa.

Sjeverna Koreja lansirala je raketu u ponedjeljak, no nije uspjela poslati svoj drugi vojni špijunski satelit u orbitu. Pjongjang je za to okrivio kvar nove vrste motora, no jedan stručnjak proglasio je taj pokušaj kao "veliki skok" sjevernokorejske tehnologije.

Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Države osudile su lansiranje kao kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a kojima se zabranjuje razvoj tehnologije balističkih projektila. Kineski svemirski program razvio je velike rakete kao što su Dugi Marš 5, svemirsku postaju Tiangong, bespilotne sonde za Mjesec te rover Zhurong koji je stigao do Marsa 2021. godine.

Japan je u januaru postao peta zemlja koja je postavila vozilo na Mjesec. Prošle godine Indija je postala četvrta nacija koja je sletjela na Zemljin satelit, nakon što Rusija istog mjeseca nije uspjela u tome.