Greta Tunberg deportovana iz Izraela

Aktivistkinja Greta Tunberg deportovana je iz Izraela u utorak, saopćilo je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova, dan nakon što je brod na kojem se nalazila, koji je išao za Gazu, zaplijenila izraelska vojska. U objavi na X-u, Ministarstvo vanjskih poslova podijelilo je fotografiju Tunberg u avionu, navodeći da je napustila Izrael i da se uputila u Francusku prije nego što nastavi za Švedsku.

Adalah, grupa za pravna pitanja u Izraelu, a koja predstavlja Tunberg i ostale aktiviste, saopćila je da su Tunberg, još dvije aktivistice i jedan novinar pristali da budu deportovani i da napuste Izrael. Druge aktivistice su odbile deportaciju, bile su u pritvoru i njihov slučaj će razmotriti izraelske vlasti.

Tunberg je bila jedna od 12 putnika na brodu "Madleen", broda koji je prevozio pomoć namijenjenu ljudima u ratom razorenoj Gazi. Izraelske pomorske snage zaplijenile su brod rano u ponedjeljak oko 200 kilometara od obale Gaze, prema Koaliciji flotila slobode, grupi koja je organizovala putovanje. Brod, u pratnji izraelske mornarice, stigao je u izraelsku luku Ashdod u ponedjeljak navečer, prema izraelskom Ministarstvu vanjskih poslova.

Aktivisti su rekli da protestuju protiv rata koji je u toku i humanitarne krize u Gazi. Izrael tvrdi da takvi brodovi krše njegovu pomorsku blokadu Gaze. Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova predstavilo je putovanje kao PR trik, rekavši na društvenim mrežama da se "selfi jahta slavnih" sigurno kreće prema obalama Izraela.

Na brodu za pomoć nalazilo se ukupno 12 ljudi, uključujući švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg i francusko-palestinsku članicu Evropskog parlamenta Rimu Hassan. Osim njih, na brodu su bili i Yasemin Acar iz Njemačke, Baptiste Andre, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi i Reva Viard iz Francuske, Thiago Avila iz Brazila, Suayb Ordu iz Turske, Sergio Toribio iz Španije, Marco van Rennes iz Nizozemske i Omar Faiad, novinar Al Jazeere Mubasher, također iz Francuske.