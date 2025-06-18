Netanjahu: "Trpimo velike i bolne gubitke zbog iranskih napada"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je u srijedu da Izrael trpi velike i bolne gubitke od iranskih napada, prenosi Anadolu.

List “Times of Israel“, javlja da je Netanjahu u video poruci zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) što stoji uz Izrael.

- U stalnoj smo komunikaciji, uključujući i sinoć. Vodili smo vrlo topao razgovor - rekao je.

Regionalne tenzije su eskalirale od petka, kada je Izrael pokrenuo zračne napade na više lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopštile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 osobe, a stotine povrijeđeno.

S druge strane, u Iranu je, prema izvještajima iranskih medija, u izraelskim napadima ubijeno 585 osoba, a više od 1.300 je ranjeno.