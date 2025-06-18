Erdoan: Iran ima pravo da se brani, Netanjahu je nadmašio Hitlera

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) kazao je da Iran ima "legitimno" pravo da se brani od izraelskog bombardiranja vojnih i nuklearnih ciljeva, koja traje već šesti dan.

- Vrlo je prirodno, legitimno i legalno pravo Irana da se brani od izraelskog nasilja i državnog terorizma - kaže turski lider, dan nakon što je premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahu) nazvao "najvećom prijetnjom sigurnosti regije".

Također kaže da je Netanjahu nadmašio Adolfa Hitlera u počinjenju zločina "genocida" u Gazi.

Ovo nije prvi put da Erdoan uspoređuje Netanjahua s nacističkim vođom jer je to radio u nekoliko navrata nakon što je počeo rat u Gazi.