Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠEST DANA BOMBARDIRANJA

Erdoan: Iran ima pravo da se brani, Netanjahu je nadmašio Hitlera

Ovo nije prvi put da ga poredi s nacističkim vođom jer je to radio u nekoliko navrata nakon što je počeo rat u Gazi

Erdoan: Prirodno i legitimno pravo. Anadolija

Dž. R.

18.6.2025

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) kazao je da Iran ima "legitimno" pravo da se brani od izraelskog bombardiranja vojnih i nuklearnih ciljeva, koja traje već šesti dan.

- Vrlo je prirodno, legitimno i legalno pravo Irana da se brani od izraelskog nasilja i državnog terorizma - kaže turski lider, dan nakon što je premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahu) nazvao "najvećom prijetnjom sigurnosti regije".

Također kaže da je Netanjahu nadmašio Adolfa Hitlera u počinjenju zločina "genocida" u Gazi.

Ovo nije prvi put da Erdoan uspoređuje Netanjahua s nacističkim vođom jer je to radio u nekoliko navrata nakon što je počeo rat u Gazi.

# BLISKI ISTOK
# SUKOB
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# ADOLF HITLER
# IRAN
# SUKOBI
# TURSKA
# RECEP TAYYIP ERDOGAN EN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (32)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.