Daniel Server za "Avaz": Amerikanci ne računaju na neuspjeh

Daniel Server (Serwer), profesor u Školi za napredne međunarodne studije Univerziteta “Johns Hopkins” u Vašingtonu, direktor programa za upravljanje sukobima i američku vanjsku politiku i istraživač pri Institutu za Bliski istok, komentirajući za “Dnevni avaz” najnovije sukobe na Bliskom istoku između Izraela i Irana ocjenjuje da Sjedinjene Države ne računaju na neuspjeh.

Irak i Saudija

Pitali smo ga i za procjenu šta ako udari na iranske pogone ne donesu očekivane rezultate, jer je na svom blogu naveo da bi, “ako Iran zadrži svoje postrojenje za obogaćivanje u Fordovu, bilo kakav prekid vatre omogućio Teheranu da požuri u izgradnji nuklearnog oružja”, a to, naglasio je, “nije u interesu SAD, niti većine ostatka svijeta.”

- Za Amerikance, neuspjeh nije opcija. Bilo bi neugodno ako bi napad na postrojenje za obogaćivanje urana u Fordovu propao i to bi izazvalo iranske napade na Amerikance, ali ne bi bilo katastrofalno – kazao nam je Server.

Možete li objasniti postupanje zvaničnika Irana, zašto odbijaju pozive na pregovore?

- Imam dojam da Iranci traže pregovore. Čini mi se da Izraelci, koji trenutno postižu vojne uspjehe, oklijevaju ući u pregovore.

Irak trenutno šuti. U slučaju eskalacije kako će Bagdad reagirati? Šta da očekujemo od Saudijske Arabije, ali i od Huta u Jemenu?

- Iznenađujuće je da su Snage narodne mobilizacije u Iraku i Huti mirni. Saudijci, također, ne poduzimaju ništa. Nisam siguran da bi američko uključivanje išta od toga promijenilo, ali ako Snage narodne mobilizacije ili Huti napadnu Amerikance, mogu očekivati snažan odgovor.

Zaokupljenost Iranom

Upozorenja o globalnom ekonomskom šoku već su objavljena. Također, analitičari upozoravaju na kalkulacije Rusije i Kine. Mogu li se otvoriti i druga žarišta u svijetu?

- Cijene nafte su porasle, ali ne značajno. Sve dok Izrael ne napadne iranska naftna postrojenja, pretpostavljam da će cijene ostati relativno umjerene. Svakako, drugi širom svijeta mogli bi pokušati iskoristiti američku zaokupljenost Iranom, ali mislim da se to još nije počelo događati.

Šta Balkan može očekivati? Ako kriza potraje, postajemo li crna rupa pogodna za „lovljenje u mutnom“?

- Uvijek postoji mogućnost da Rusi pokušaju izazvati probleme na Balkanu. Tamo je destabilizaciju lako potaknuti.

Tramp želi biti dio izraelskog uspjeha

- Tramp želi biti dio izraelskog uspjeha. Ići će na opciju korištenja B2 bombardera. Trebao bi najprije dobiti izraelsko obećanje da će rat biti zaustavljen ako ova operacija uspije. Ironično, to bi bila mudrija odluka. Dozvoliti Netanjahuu da nastavi s napadima na Iran bila bi greška. Bombardovanje rijetko navede narod da se okrene protiv režima. Promjena režima u Iranu je zadatak Iranaca – naveo je Server, između ostalog, na svom blogu.