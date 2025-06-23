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OBJAVILA BIJELA KUĆA

Tramp se sastaje sa timom za nacionalnu bezbjednost

Prvobitno trebalo da otputuje na godišnji samit NATO-a, koji se ove godine održava u Hagu, u ponedeljak

Donald Tramp ide na NATO sastanak u utorak. Pool / AP

Dž. R.

23.6.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) sastat će se sa svojim timom za nacionalnu bezbjednost sutra popodne u Ovalnom kabinetu, prema rasporedu koji je Bijela kuća objavila u nedelju uvečer.

U svom rasporedu nema javnih događaja.

Tramp je prvobitno trebalo da otputuje na godišnji samit NATO-a, koji se ove godine održava u Hagu, u ponedeljak. 

Međutim, došlo je do promjene plana te se njegov odlazak na sastanak očekuje u utorak.

Nakon američkog napada na nuklearna postrojenja, Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopćilo je da su SAD započele "opasan rat protiv Irana".

- Svijet ne smije zaboraviti da su upravo Sjedinjene Američke Države, usred diplomatskog procesa, izdale diplomatiju - navodi se u saopćenju ministarstva.

Ministarstvo je upozorilo da Iran ima "legitimno pravo da u potpunosti i odlučno pruži otpor američkoj vojnoj agresiji i zločinima koje počini ovaj odmetnuti režim, te da brani nacionalnu sigurnost i interese svim neophodnim sredstvima".

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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