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SIRIJA

Požar u blizini predsjedničke palate u Damasku

Vatrogasni timovi aktivno rade na kontroli vatrene stihije

Požar u Damasku. Anadolija

Anadolija

4.7.2025

U petak je izbio požar u blizini predsjedničke palate u Damasku, a trenutno se ulažu napori da se ugasi, objavila je državna novinska agencija SANA, javlja Anadolu.

Požar je izbio u području između naselja Mashrou Dummar i Narodne palate, prema sirijskoj civilnoj zaštiti.

Vatrogasni timovi aktivno rade na kontroli plamena i sprečavanju njegovog širenja.

Snimci koje je podijelila SANA prikazuju guste oblake dima koji se uzdižu u blizini predsjedničkog kompleksa.

Palata je u četvrtak navečer bila domaćin predstavljanja novog grba sirijske države, kojem su prisustvovali predsjednik Ahmed al-Sharaa i drugi zvaničnici.

# POŽAR
# SIRIJA
# DAMASK
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