U petak je izbio požar u blizini predsjedničke palate u Damasku, a trenutno se ulažu napori da se ugasi, objavila je državna novinska agencija SANA, javlja Anadolu.

Požar je izbio u području između naselja Mashrou Dummar i Narodne palate, prema sirijskoj civilnoj zaštiti.

Vatrogasni timovi aktivno rade na kontroli plamena i sprečavanju njegovog širenja.

Snimci koje je podijelila SANA prikazuju guste oblake dima koji se uzdižu u blizini predsjedničkog kompleksa.

Palata je u četvrtak navečer bila domaćin predstavljanja novog grba sirijske države, kojem su prisustvovali predsjednik Ahmed al-Sharaa i drugi zvaničnici.