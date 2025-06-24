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SIRIJA

Džihadistička grupa preuzela odgovornost za napad na crkvu u Damasku u kojem je poginulo 25 osoba

U saopćenju objavljenom na društvenim mrežama, ova grupa je navela da je napad bio odmazda za "provokacije kršćana u Damasku"

Crkva u Damasku nakon bombaškog napada. Platforma X

M. Až.

24.6.2025

Slabo poznata džihadistička grupa Saraja Ansar al-Suna (Brigada sunitskih pristalica) preuzela je danas odgovornost za samoubilački bombaški napad na crkvu na jugu Damaska, u kojem je poginulo 25 osoba, dok je 63 povrijeđeno.

U saopćenju objavljenom na društvenim mrežama, ova grupa je navela da je napad bio odmazda za "provokacije kršćana u Damasku", te zaprijetila novim napadima, uključujući i one izvedene samoubilačkim metodama. Grupa je ranije prijetila i kršćanima, alavitima, Druzima i šiitima.

Grupa je ranije preuzela odgovornost i za napad na selo Arzeh u provinciji Hama u februaru, te prijetila osobama povezanim sa Sirijskim opservatorijem za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Napad na crkvu izveden je tokom nedjeljne mise.

Kršćani su nekada činili gotovo 10 posto stanovništva Sirije, ali je njihov broj drastično opao zbog višegodišnjeg rata i progona. Većina ih danas živi u većim gradovima poput Damaska i Alepa, gdje dijele prostor s drugim vjerskim zajednicama.

Sirijsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je jučer da je, u saradnji s obavještajnom službom, razbijena ćelija povezana s ISIL-om, odgovorna za organizaciju napada. Uhapšeno je šest osumnjičenih, dok su dvojica ubijena u operaciji. Vlasti su zaplijenile eksploziv, mine i municiju, a iz Ministarstva su poručili da se istraga nastavlja i da će svi odgovorni biti privedeni pravdi.

# SIRIJA
# DAMASK
# BOMBAŠKI NAPAD
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